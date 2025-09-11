Stasera riparte Scignoria! e non c'è solo il professor Franco Bampi...
di Redazione
L'appuntamento è quello ormai tradizionale: riparte Scignoria! ossia la trasmissione legata alla lingua genovese e alle tradizioni liguri in onda ogni giovedì sera su Telenord dalle 20.30.
Nella prima puntata dell'11 settembre, oltre a quello che è diventato più celebre del format, come le domande del professor Franco Bampi al pubblico da casa, anche, la musica, le curiosità e ospiti all'insegna della gioventù provenienti da Genova Crevari.
Ma, intanto, una nuova inviata della trasmissione si affaccia alla ribalta già intenzionata a comandare tutto. Arriva da Crocefieschi, anzi dalla frazione di Strasserra abitata da 6 residenti...
