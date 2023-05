Stadio di Chiavari, Garibaldi (Lega): "Regione incontri Comune e società per trovare un accordo con l'Entella"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Dopo che l’asta indetta dal Comune di Chiavari per l’affidamento triennale della gestione dello stadio Comunale, è andata deserta, con l’Entella che corre per la serie B, sarebbe auspicabile che Comune di Chiavari e Società si sedessero intorno a un tavolo per trovare un accordo che scongiuri la possibile partenza della Virtus verso Cremona, dove la locale società si è data disponibile a ospitare la squadra. Nel nuovo bando gli interventi di manutenzione straordinaria potrebbero essere realizzati solo con finanziamenti comunali, ma visto che non vi è nulla, non sarebbero fattibili se non con un investimento da parte dell’Entella che lamenta però una durata dell’affidamento troppo breve, solo tre anni, troppo pochi per poter ammortizzare il quasi milione di euro che andrebbe speso sullo Stadio. Penso che il calcio a questi livelli sia anche da considerarsi un veicolo di promozione della città. Oggi con un’interrogazione in Consiglio regionale ho chiesto alla Regione quale posizione intenda prendere in merito alla questione e se voglia incontrare Comune e Società per farsi da mediatore nel trovare un accordo”.

Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere regionale della Lega, Sandro Garibaldi.