Sport

Spunta anche il nome di Alberto Zangrillo per l'eventuale dopo Gravina

di g.a.

37 sec
Spunta anche il nome di Alberto Zangrillo per l'eventuale dopo Gravina
18 - SettimoLink

Circola anche il nome di Alberto Zangrillo - ex presidente del Genoa, stimatissimo medico e professionista chiamato anche a gestire l'ospedale San Raffaele - tra gli ipotetici successori di Gabriele Gravina alla guida della Figc dopo il terzo disastro mondiale della Nazionale italiana di calcio. In queste ore anche il ministro dello sport Abodi ha lasciato intende di gradire le dimissioni di Gravina, piuttosto refrattario a questa soluzione malgrado la debacle con la Bosnia.

In pole, comunque, per rilevare Gravina - quale dovesse essere sfiduciato dal Consiglio federale - ci sarebbe l'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò. Ma si parla anche di Giancarlo Abete.

L'idea Zangrillo resta però suggestiva e si vedrà nella prossime ore se destinata a prendere quota oppure no.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa figc zangrillo

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it