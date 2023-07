Spotorno, parcheggio selvaggio sull'aiuola: maxi multa di 426 euro e venti punti in meno sulla patente

E' diventata subito virale sui social la foto della macchina verde che, ieri, si è parcheggiata su un’aiuola a Spotorno, all'incrocio tra l'Aurelia e via Berninzoni, rimanendoci per tutta la domenica. E come lei tante altre autovetture che, o sulle aiuole o in contromano sugli Stop, hanno deciso di compiere la “sosta selvaggia”.

Sosta e soggiorno che sono costati cari, anzi carissimi a queste persone. Il proprietario dell’auto verde, infatti, è stato sanzionato con 426 euro di multa e ben 20 punti di patente per il parcheggio e per una serie di altre infrazioni commesse, riscontrate grazie alle varie telecamere di sorveglianza disposte per il paese che la Polizia Locale è andata a controllare.

"La rimozione non è la soluzione migliore perché si danneggiano le aiuole, a meno che le auto coinvolte non causino intralcio e pericolo alla circolazione. Stiamo così valutando la possibilità di predisporre una modifica al regolamento di Polizia Urbana aggiungendo la sanzione di 300 euro per sosta sulle aiuole", afferma Mattia Fiorini sindaco di Spotorno