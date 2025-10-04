Sportability Day: oltre mille ragazzi alla Sciorba per una giornata di sport e inclusione

Una giornata di sport, inclusione e condivisione: è lo Sportability Day, l’evento che ha riunito alla Sciorba di Genova oltre mille ragazzi con disabilità provenienti da tutta la Liguria. L'iniziativa, giunta alla sua nuova edizione, ha visto la partecipazione di 60 società sportive, pronte a far provare decine di discipline in un contesto aperto, accessibile e accogliente.





L’obiettivo è semplice ma potente: rendere lo sport davvero per tutti, creando occasioni concrete di avvicinamento all’attività fisica anche per chi, spesso, si trova ad affrontare barriere fisiche, culturali o logistiche.





Nel corso della giornata, i partecipanti hanno potuto sperimentare sport individuali e di squadra – dal nuoto al basket in carrozzina, dall’atletica al rugby – grazie al supporto di tecnici qualificati, volontari e operatori del mondo associativo e sportivo.





Promosso da una rete di enti e istituzioni, lo Sportability Day si conferma un appuntamento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale e sociale. Un’occasione per ribadire, nei fatti, che lo sport è uno strumento potente di inclusione, autonomia e crescita personale.





L’ampia partecipazione delle scuole, delle famiglie e delle realtà del terzo settore ha dimostrato ancora una volta quanto sia sentita, sul territorio, la necessità di eventi in grado di valorizzare le abilità di tutti, senza etichette né barriere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.