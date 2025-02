Sport, il ministro Abodi ai giovani: "Siete il futuro e il presente dell'Italia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, insieme alle “stelle liguri” di Parigi 2024 Chiara Rebagliati (tiro con l’arco) e Amanda Embriaco (canoa paralimpica) hanno incontrato a Casa Sanremo i giovani e le società sportive in occasione del talk “Lo sport in Liguria è salute, inclusione, connessione!”, organizzato nell’ambito di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

Ministro - «Lo sport è una straordinaria difesa immunitaria individuale e sociale - ha ricordato ai giovani presenti in sala il ministro Abodi. - Siete il presente e il futuro del nostro Paese: auguro a tutti voi che possiate farvi accompagnare dallo sport nel vostro percorso di crescita, perché lo sport aiuta a volerci bene, a conoscerci, ad affrontare le difficoltà. Ci rende più forti e consapevoli, ma soprattutto più felici. Compito delle istituzioni, e ci impegniamo ogni giorno per questo, è fare in modo che tutti voi abbiate le stesse opportunità e gli strumenti per praticare sport e stare bene grazie allo sport».

Regione Liguria- «La presenza del ministro Abodi testimonia la vicinanza del Governo alla Liguria nell’anno in cui è Regione Europea dello Sport – commentano il presidente Marco Bucci e l’assessore Simona Ferro. – Lavoriamo per promuovere i valori dello sport tra i giovani e oggi le parole del ministro e delle campionesse Chiara Rebagliati e Amanda Embriaco sono state di ispirazione per tutti i ragazzi e i dirigenti sportivi presenti a Casa Sanremo. ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ non è un riconoscimento simbolico, ma una vera e propria missione che ha come obiettivo quello di far percepire a tutti i cittadini liguri la grande vocazione sportiva del territorio in cui vivono».

Campionesse - I sogni a cinque cerchi e l’orgoglio di rappresentare la Liguria nel mondo: Amanda Embriaco e Chiara Rebagliati, Ambassador di Liguria 2025, hanno raccontato quanto sia “potente” lo sport per creare legami per la vita e quanto sia uno strumento fondamentale per promuovere l’inclusione. «Fate sport, anche più di uno», hanno esortato i giovani le due campionesse. «Crescerete in modo sano e con grandi valori. Non importa se diventerete campioni. La sfida sarà soprattutto con voi stessi. Lo sport vi aiuterà a migliorare sotto tutti i punti di vista. Così come è avvenuto per noi che abbiamo avuto anche la fortuna di realizzare il nostro sogno».

