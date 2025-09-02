Sport e solidarietà, al Golf Club Sant’Anna il memorial dedicato a Signorini e Vialli

Due giorni di sport e solidarietà per ricordare Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. Al Golf Club Sant’Anna di Lerca, a Cogoleto, CNA Genova ed ECIPA organizzano il memorial “I due Capitani”, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre, con tornei di footgolf e golf e una cena benefica. L’iniziativa sosterrà la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus e l’Associazione Nastro Viola, impegnate contro SLA e tumore al pancreas.

L'organizzazione – L’evento nasce dalla collaborazione tra CNA Genova, ECIPA, Rotary Club Turchino e Golf Club Sant’Anna, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova e numerosi sponsor. “Questo è il terzo anno che organizziamo un’iniziativa di sport e solidarietà, ma ‘I due Capitani’ ha una sua unicità: mai nulla di simile era stato fatto prima”, spiega Barbara Banchero, segretario CNA Genova.

In memoria – La manifestazione è un tributo a due figure che hanno lasciato un segno profondo nello sport italiano e nella città di Genova. “Così come due tifoserie storicamente rivali possono ritrovarsi unite per il bene della città, allo stesso modo istituzioni e associazioni possono collaborare per la comunità”, aggiunge Banchero.

Il programma – Sabato pomeriggio si svolgerà il primo torneo di footgolf con 18 squadre, ognuna composta da un professionista, un ex atleta e tre amatori. In serata la “Cena sotto le stelle” rappresenterà il momento centrale, con la consegna di riconoscimenti e dell’“Assegno del Capitano”. Domenica sarà invece dedicata al golf, con una Pro-Am che vedrà in campo 25 squadre formate da un professionista e tre dilettanti, seguita da un aperitivo conclusivo.

Le istituzioni – Regione Liguria e Comune di Genova hanno espresso sostegno all’iniziativa. “La grandezza di questo evento sta nella sua capacità di unire sport e solidarietà”, commenta l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro. “Genova è una città che sa essere rivale sul campo, ma solidale e generosa quando serve”, aggiunge l’assessore comunale al Welfare, Cristina Lodi.

Il sostegno – Alla realizzazione partecipano anche Camera di Commercio e BPER Banca. “Ricordare Vialli e Signorini significa celebrare valori come il coraggio e la lealtà, patrimonio della comunità genovese”, sottolinea il presidente Luigi Attanasio. Per Luigi Zanti, direttore regionale di BPER Banca, “questo riconoscimento va oltre il valore sportivo e rappresenta un obiettivo prioritario nelle nostre politiche aziendali”.

La partecipazione – Anche il Golf Club Sant’Anna e il Rotary Club Turchino rivendicano il ruolo attivo nella costruzione del progetto. “Il footgolf e la Pro-Am porteranno tanti partecipanti, grandi campioni e amici che testimonieranno con la loro presenza il ricordo dei due capitani”, afferma Marco Lucchesi, direttore del Golf Club.

La ricerca – I fondi raccolti saranno destinati a Fondazione Vialli e Mauro e Nastro Viola. “Ogni evento che porta il nome di Luca per noi è un’occasione preziosa per diffondere i valori a cui teneva”, dichiara Massimo Mauro, presidente della Fondazione. “La nostra associazione ha già finanziato oltre 800.000 euro di ricerca sul tumore al pancreas”, ricorda Viviana Ferrari, presidente di Nastro Viola.

L'impegno – L’evento sarà anche il primo impegno ufficiale del nuovo presidente di CNA Genova, Matteo Moretti: “Quale miglior taglio del nastro, se non quello legato a un evento di solidarietà? Questo memorial riesce a unire la città intorno al ricordo di due grandi uomini”.

