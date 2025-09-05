Spezia: Wisniewski titolare nella Polonia per il pari con l'Olanda
di Francesca Balestri
La prima convocazione resta indimenticabile, soprattutto se coincide con l’esordio in campo. Przemislaw Wisniewski, difensore dello Spezia e della Polonia, ha debuttato dal primo minuto nella sfida contro l’Olanda, chiusa sull’1-1 valida per le Qualificazioni Mondiali.
Formazione – Il commissario tecnico Jan Urban ha schierato il centrale aquilotto in una linea difensiva a tre, al fianco dell’ex Spezia Jakub Kiwior e di Jan Bednarek.
Dichiarazioni – “Penso di aver giocato bene. Non lo nego, è stato un esordio difficile contro un avversario di prima categoria – ha dichiarato a TVP Sport – Ho affrontato la partita con sangue freddo e calma”. Wisniewski ha poi spiegato di aver seguito le indicazioni del suo allenatore: “Mi ha detto di fare quello che faccio nel mio club e, soprattutto, di non turbarmi. Non ero nemmeno nervoso prima della partita. Ero fiducioso”.
Supporto – Il difensore ha sottolineato l’aiuto ricevuto dai compagni più esperti: “Non nego che ragazzi come Bednarek, Kiwior e Lewandowski mi abbiano aiutato molto. Mi hanno aiutato e supportato, dandomi consigli”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ciclismo, partito da Genova il 49° Giro della Lunigiana: caccia ai nuovi Evenepoel, Pogacar e Nibali
04/09/2025
di Stefano Rissetto
Spezia: Comotto e Vlahovic nella lista dei talenti da seguire sul sito specializzato Transfermarkt
04/09/2025
di Francesca Balestri
Ciclismo: Livorno-Imperia no stop, l'avventura social da 332 km dell'ex professionista Niccolò Bonifazio
04/09/2025
di Stefano Rissetto