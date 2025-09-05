Spezia: Wisniewski titolare nella Polonia per il pari con l'Olanda

La prima convocazione resta indimenticabile, soprattutto se coincide con l’esordio in campo. Przemislaw Wisniewski, difensore dello Spezia e della Polonia, ha debuttato dal primo minuto nella sfida contro l’Olanda, chiusa sull’1-1 valida per le Qualificazioni Mondiali.

Formazione – Il commissario tecnico Jan Urban ha schierato il centrale aquilotto in una linea difensiva a tre, al fianco dell’ex Spezia Jakub Kiwior e di Jan Bednarek.

Dichiarazioni – “Penso di aver giocato bene. Non lo nego, è stato un esordio difficile contro un avversario di prima categoria – ha dichiarato a TVP Sport – Ho affrontato la partita con sangue freddo e calma”. Wisniewski ha poi spiegato di aver seguito le indicazioni del suo allenatore: “Mi ha detto di fare quello che faccio nel mio club e, soprattutto, di non turbarmi. Non ero nemmeno nervoso prima della partita. Ero fiducioso”.

Supporto – Il difensore ha sottolineato l’aiuto ricevuto dai compagni più esperti: “Non nego che ragazzi come Bednarek, Kiwior e Lewandowski mi abbiano aiutato molto. Mi hanno aiutato e supportato, dandomi consigli”.

