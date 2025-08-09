Spezia verso la Sampdoria con un occhio al mercato, Lapadula ha pronta la valigia
di Francesca Balestri
Luca D’Angelo punta al passaggio del turno e a valutare la squadra per la prima di campionato contro la Carrarese
Si avvicina l’inizio ufficiale della stagione per lo Spezia, che lunedì 18 agosto alle 18.30 affronterà la Sampdoria nella gara di Coppa Italia. Per l’allenatore Luca D’Angelo l’impegno avrà un doppio significato: ottenere il pass per il turno successivo e raccogliere indicazioni utili in vista dell’esordio in campionato, previsto sabato 24 agosto alle 19 al “Picco” contro la Carrarese.
Formazione – Tra le possibili novità di formazione, potrebbe esserci l’impiego di Candela sulla fascia destra, dopo la partenza ufficiale di Elia. Non è escluso anche l’esordio di Rachid Kouda, in arrivo dal Parma.
Mercato – Mattia Benvenuto lascerà il gruppo per giocare con maggiore continuità: il difensore si trasferirà in prestito secco alla Pergolettese, scendendo così di categoria.
Precedenti – Nella scorsa stagione di campionato la sfida con la Sampdoria fu decisa dalla doppietta di Lapadula. Il futuro dell’attaccante peruviano appare sempre più lontano da Spezia, anche se finora il Pescara non ha ancora concretizzato un’offerta per riportarlo in Abruzzo.
