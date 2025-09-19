Spezia verso la Juve Stabia, mister D'Angelo nel segno della continuità

Lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara alla partita contro la Juve Stabia al Picco con un assetto quasi identico a quello visto domenica scorsa contro l’Empoli, match chiuso con un pareggio. Il tecnico dovrebbe confermare almeno 9/11 della formazione schierata al Castellani, con valutazioni ancora aperte in mediana e nel reparto offensivo.

Centrocampo – Sugli esterni restano titolari Candela e Beruatto, nonostante il rientro in gruppo di Vignali e Aurelio. I due sono destinati a partire dalla panchina ma pronti a subentrare in corso d’opera e candidati a giocare dall’inizio nella sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma mercoledì prossimo al Tardini. Al centro della linea mediana conferma per Salvatore Esposito in regia e per Nagy al suo fianco. Rimane invece il ballottaggio tra Kouda e Cassata, con il centrocampista spezzino favorito dopo la prestazione positiva offerta nell’ultima uscita.

Attacco – Nel reparto offensivo, accanto ad Artistico, potrebbe esserci Soleri, con Vlahovic che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Difesa – Nessuna variazione invece nel pacchetto arretrato, che sarà ancora guidato dal trio composto da Wisniewski, Hristov e Mateju, schierati davanti al portiere Mascardi.

