Spezia verso la Juve Stabia con un Vignali in più

Lo Spezia, reduce dal pareggio sul campo dell’Empoli, è già concentrato sulla prossima sfida di campionato contro la Juve Stabia, in programma sabato alle 15. La squadra di Luca D’Angelo torna al lavoro con alcune novità legate agli infortunati e ai rientri dalla squalifica.

Rientro importante – Il tecnico potrà contare nuovamente su Luca Vignali (foto gentilmente concessa da Spezia Calcio), che ha scontato le 3 giornate di stop disciplinare. Il giocatore è pronto a essere reinserito tra le scelte disponibili per la gara interna del fine settimana.

Recuperi in vista – Tra i possibili ritorni figura anche quello di Aurelio, fermo dalla partita di Coppa Italia contro la Sampdoria a causa di un problema al ginocchio. Le sue condizioni saranno monitorate nei primi giorni della settimana, ma l’ottimismo non manca.

Condizioni da valutare – Buone notizie anche per Rachid Kouda, costretto a saltare la trasferta di Empoli dopo una botta al retto femorale. L’entità del colpo non preoccupa e, salvo imprevisti, il centrocampista dovrebbe essere regolarmente in campo contro la Juve Stabia.

Situazione delicata – Maggiore cautela invece per Pietro Candelari, alle prese con un affaticamento all’ileopsoas. Lo staff medico non vuole rischiare ricadute e il suo rientro potrebbe essere posticipato di qualche settimana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.