Spezia verso la finalissima , D'Angelo: "Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato tutti"

"Pio Esposito è recuperato. Idem Vignali, Lapadula e Reca. Il resto della squadra sta bene". Con queste parole Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, ha aperto la conferenza stampa alla vigilia della finale di ritorno dei playoff di Serie B contro la Cremonese, in programma al Picco.

Tifosi decisivi – L'allenatore ha sottolineato con forza l'importanza dell'apporto del pubblico in un match così delicato: "Siamo contenti del connubio che si è creato in questi mesi. I tifosi ci hanno aiutato tutto l'anno e lo faranno anche domani sera".

Approccio mentale – In vista di una gara ad alta tensione, D'Angelo ha spiegato come vive la vigilia: "La sera prima sono abbastanza tranquillo, penso a quello che devo fare. Emotivamente vivo bene situazioni come queste".

Aspetti chiave – Il tecnico ha rivelato su quali elementi ha focalizzato la preparazione: "Bisogna essere bravi dal punto di vista mentale come quello agonistico e tattico".

Giovani in crescita – Spazio anche a una riflessione sui più giovani: "Queste sono belle partite da giocare e i ragazzi devono viverle nel momento giusto". Un'occasione preziosa per fare esperienza e crescere anche sotto l'aspetto della gestione emotiva.

