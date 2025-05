Spezia verso finale playoff, D'Angelo: "Vogliamo fare la partita, la posta in palio è altissima"

"Siamo ansiosi di giocare questa partita perché sappiamo l’importanza della gara. I giocatori che sono a disposizione stanno molto bene": così ha parlato Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, alla vigilia della sfida d’andata della finale playoff di Serie B contro la Cremonese, in programma allo stadio Zini.

Avversario rivisto – D’Angelo è tornato sulla gara del 9 maggio scorso, quando al Picco i grigiorossi si erano imposti nella penultima di campionato: "Abbiamo rivisto quella sfida ma era ancora una gara di stagione regolare. Domani invece giochiamo una finale e a livello mentale è tutto diverso".

Scelte tattiche – L’allenatore dello Spezia ha parlato anche del lavoro svolto in questi giorni: "Ci siamo allenati per mettere in difficoltà la Cremonese. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, che già l’anno scorso ha disputato una finale. Noi abbiamo fatto un campionato straordinario e dobbiamo finirlo".

Doppio confronto – Sui 180 minuti che separano le due squadre dalla promozione, D’Angelo è stato chiaro: "Sono partite diverse da quelle disputate nella stagione regolare. La posta in palio è alta e sia l’aspetto mentale che caratteriale diventano fondamentali".

Esperienze passate – Il tecnico ha poi ricordato la finale persa con il Pisa contro il Monza: "Non ci penso, ricordo che quell’anno avevamo pure giocato bene, perdendo poi soltanto ai supplementari".

Scelte di formazione – Sul fronte dei disponibili, D’Angelo ha aggiunto: Lapadula e Salvatore Esposito stanno bene”.

Strategia in campo – L’approccio dello Spezia sarà propositivo, come chiarito dall’allenatore: "Il nostro scopo è fare la partita, ovviamente cercando di mettere in difficoltà l’avversario. La Cremonese non ha soltanto Vasquez, ma tanti giocatori molto forti".

Tifo e atmosfera – Infine, una parola per i tifosi spezzini attesi in gran numero allo Zini e poi al Picco: "La soddisfazione più grossa è giocare queste finali con una città al seguito. È bellissimo tutto ciò".

