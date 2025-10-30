Spezia: una papera di Sarr fa sfumare la vittoria. D'Angelo: "Cose che capitano, mi tengo la prestazione"
di R.S.
Contro il Padova finisce 1-1, la rete di Lapadula vanificata dallo svarione del portiere
Un erroraccio del portiere Sarr vanifica la partita quasi perfetta dello Spezia, che manda nuovi segnali di guarigione dopo la vittoria di Avellino. Contro il Padova è 1-1 al termine di una sfida condotta dagli aquilotti per oltre 75 minuti. Nel primo tempo vantaggio con Lapadula al 17°, l'italoperuviano è abile nel superare di testa il marcatore Perrotta su cross di Di Serio.
Il numero 10 non è altrettanto freddo al 34° quando ha il pallone del raddoppio in area piccola ma perde il tempo per la deviazione di prima intenzione. Un minuto prima Di Serio dal limite aveva impegnato Fortin con i pugni.
Nella ripresa lo Spezia amministra senza patemi, controllando i lanci lunghi dei veneti. Fino al 76°, quando il portiere Sarr rinvia addosso a Lasagna: la palla sbatte su una gamba dell'attaccante e si insacca alle sue spalle. A fine partita D'Angelo laconico: "un errore che può capitare, mi tengo la prestazione".
