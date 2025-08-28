Spezia, ufficiale l'ex Samp Beruatto: arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto

Lo Spezia ha ufficializzato questa mattina l’arrivo di Pietro Beruatto, che sabato sera sarà a disposizione per la sfida contro il Catanzaro. L’operazione con il Pisa si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni.

Inizio carriera – Nato nel 1998, Beruatto è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il debutto tra i professionisti arriva con il Vicenza in Serie C, dove totalizza 12 presenze. Tra il 2018 e il 2020 veste la maglia della Juventus Under 23 in Serie C, collezionando 49 presenze e il primo gol tra i professionisti.

Serie B – Nella stagione 2020/2021 torna al Vicenza e debutta in Serie B, prima di trasferirsi al Pisa. Con i nerazzurri gioca quattro stagioni, superando le 120 presenze con tre gol e tredici assist.

Esperienza recente – A gennaio 2025 passa alla Sampdoria, con cui disputa 16 partite. Ora l’esterno sinistro è pronto a iniziare la nuova avventura con lo Spezia, dove indosserà la maglia numero 11.

