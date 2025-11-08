Spezia tutto cuore: in dieci per un tempo, Donadoni debutta con un 1-1 contro il Bari

Alla prima sulla panchina dello Spezia, Roberto Donadoni esordisce con un pareggio ricco di carattere. Al “Picco”, i liguri impattano 1-1 con il Bari nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo.





Il match si apre con il vantaggio pugliese firmato da Gytkjaer al 7’, ma al 38' Kouda — centrocampista in prestito dal Parma — trova il gol del pareggio prima di essere espulso per doppia ammonizione al 43'.





Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, Donadoni sceglie di non chiudersi: conferma il doppio attacco e ridisegna la squadra con un 3-4-2. Le punte Di Serio e Vlahovic si rendono pericolose in contropiede, costruendo almeno tre occasioni limpide che avrebbero potuto regalare la vittoria.





A fine gara, il tecnico si è detto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: “Non volevo dare il segnale di una squadra in difficoltà. Se manterremo questa mentalità, i risultati arriveranno. Sono moderatamente soddisfatto per la prova di carattere.”





Ora per Donadoni due settimane di lavoro per recuperare gli infortunati e imprimere la propria identità a un gruppo che ha guidato finora solo per tre allenamenti.

