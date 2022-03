Spezia, Thiago Motta col dubbio Nzola verso la Juventus

di Redazione

"Ha avuto un fastidio, oggi sentiva dolore e non si è allenato. Vedremo. I bianconeri? Possono ancora vincere lo scudetto, ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi"

"Contro la Roma mi è piaciuto il carattere che abbiamo dimostrato con un uomo in meno. Quello che mi è piaciuto di meno è stato il risultato”. Thiago Motta parte dalla partita precedente per inquadrare la sfida di domenica (ore 18) contro un'altra grande del campionato. Niente meno che la Juventus.

Voltata pagina, è difficile strappargli indicazioni per il match di domani. "Penso sempre a mettere la miglior squadra contro la prossima avversaria. É una partita difficile, andremo lì a fare la nostra partita, con lo stesso spirito e idea”.

Una delle cose da risolvere i gol, un po' troppi, beccati negli ultimi minuti. “Perchè non ho fatto cambi nei finali? Penso che chi fosse in campo in quel momento stesse facendo bene e fosse in buone condizioni. In campionato si possono vedere situazioni così, anche noi abbiamo vinto all’ultimo minuto. La stanchezza ci sarà sempre, ma per tutte le squadre”.

Domani mancherà Kiwior. Cercasi sostituto. "Il lavoro che fa lui non lo può fare nessuno, non abbiamo altri con queste caratteristiche ma abbiamo giocatori che con caratteristiche diverse possono fare tanto bene come lui. Jakub è un centrale adattato a centrocampista, ha dato equilibrio alla nostra squadra. Chi giocherà lo farà molto bene".

L'ucraino Kovalenko che non sta giocando moltissimo, è alle prese con una situazione molto particolare. "Gli siamo vicini, non è facile per lui. Stiamo cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile, alla fine sono cose in cui possiamo solo dare sostegno. Dal punto di vista sportivo lo vedo bene, si allena bene, sono contento per il suo lavoro. È un uomo in più a disposizione”.

Coni bianconeri, sembra la classica partita in un cui non c'è niente da perdere. “Hanno avuto all’inizio un momento di difficoltà, ma la realtà è che sono fatti per vincere il campionato o per provarci. Oggi è una squadra che ha tutte le possibilità per vincere. Hanno valore, sono forti, è tra le favorite ma se devo dirne una non saprei. Noi abbiamo fatto una buona settimana, cercheremo di fare una buona partita e vedremo alla fine quale sarà il risultato”.

I tifosi aspettano Bourabia e Nzola. “Abbiamo bisogno di tutti, possiamo nominare anche altri giocatori. Mehdi si allena con grande professionalità, sarà a disposizione per la Juventus. Poi decideremo se dall’inizio o meno. Questa settimana Nzola ha avuto un fastidio, oggi ha avuto male in campo e non si è allenato. Vedremo domani che c'è un altro allenamento, ma la cosa importante è che tutti i convocati siano al massimo per cercare di dare sempre il contributo collettivo, prima del singolo”.