Spezia, Gyasi felice dopo il rinnovo: "Ripagherò la fiducia sul campo"

di Redazione

L'attaccante, uno degli uomini simbolo degli aquilotti, ha ottenuto il prolungamento per altri tre anni. Platek: "Impegno e qualità al servizio della squadra"

Emmanuel Gyasi giocherà nello Spezia per altri tre anni: è infatti stato ufficializzato il rinnovo dell'accordo, che era destinato alla scadenza, tra l'attaccante ghanese ed il club bianconero,fino al 30 giugno 2025. Gyasi in questi anni da aquilotto ha conquistato l'ammirazione di tutto l'ambiente. A cominciare dal presidente Philip Platek: "Emmanuel è un simbolo - ha detto - e un esempio da seguire per i giovani. Impegno, serietà, unite a doti atletiche e tecniche importanti, sono solo alcune delle sue qualità e siamo orgogliosi di poter annunciare oggi il suo rinnovo".

Lo stesso Gyasi ha commentato con entusiasmo la notizia del rinnovo: "Sono molto contento - ha affermato - di aver siglato questo rinnovo. Ora concentrazione massima per raggiungere la salvezza. Ringrazio la società per la fiducia nei miei confronti e come sempre farò di tutto per ripagarla sul campo".