Spezia: terza maglia '25/'26 color oro, in omaggio al mare delle Cinque Terre

La nuova terza maglia dello Spezia Calcio per la stagione 2025/2026 viene presentata nel porticciolo di Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre. Barche, reti e bitte fanno da cornice alla divisa dorata firmata Kappa, pensata come simbolo di identità e appartenenza per il club aquilotto.

Design – L’ispirazione arriva dal mondo della pesca, con richiami a nodi e corde della navigazione. Colore e dettagli grafici evocano le trame marinare, creando un legame diretto con il territorio e le sue tradizioni.

Tecnologia – La maglia è un modello Kappa KOMBAT, realizzata in tessuto riciclato e dotata di tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION, che favorisce traspirazione e rapida asciugatura.

Dettaglio – Nel colletto è stampata una frase di Paolo Ponzo, tratta dal libro Santa Domenica di A. Napoletano: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall'altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”. Una citazione che accompagna lo Spezia da anni negli stadi italiani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.