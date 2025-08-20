Spezia, sospiro di sollievo per Sarr: il portiere verso il rientro dopo la sosta
di Francesca Balestri
Gli esami hanno escluso problemi al ginocchio. Crespi verso la Grecia e Antonucci a Bari
Lo Spezia può guardare con maggiore tranquillità alle prossime settimane. Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Fallou Sarr hanno infatti escluso lesioni al ginocchio: il portiere, fermato nei giorni scorsi da un trauma contusivo, dovrebbe rientrare a disposizione dell’allenatore Luca D’Angelo dopo la sosta.
Mercato – Nonostante il recupero di Sarr, il club ligure resterà attivo sul mercato dei portieri. L’uscita di Crespi, che saluterà la squadra soltanto dopo la sfida di domenica contro la Carrarese, renderà necessario un innesto. L’estremo difensore è pronto a trasferirsi in Grecia per vestire la maglia dell’Athens Kallithea, formazione della seconda divisione.
Uscite – Non solo tra i pali: anche in altri reparti sono previsti movimenti. Mirko Antonucci è infatti in partenza, con il centrocampista offensivo che raggiungerà il Bari entro la settimana. L’operazione si concretizzerà con la formula del prestito secco.
