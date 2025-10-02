Spezia, sfida delicata al Picco con il Palermo per rilanciare la stagione

Antivigilia in casa Spezia, atteso sabato alla sfida casalinga contro il Palermo. Gli aquilotti, ancora senza vittorie e fermi a 3 punti in classifica, devono cercare una svolta immediata per non compromettere un avvio di campionato già complicato.

Formazione – L’allenatore Luca D’Angelo prepara alcuni cambi rispetto al pareggio maturato al Mapei Stadium contro la Reggiana. In porta ci sarà ancora Sarr, confermato dopo la buona prestazione di martedì. In difesa, con Hristov squalificato, spazio a Cistana. A centrocampo pronti Cassata e Kouda accanto ad Esposito, mentre sulla destra Vignali potrebbe prendere il posto di Candela, con Aurelio confermato sulla corsia mancina.

Attacco – In avanti l’ipotesi più concreta è la conferma della coppia Lapadula-Soleri, già vista nelle ultime uscite.

Il capitano – Proprio il leader dello spogliatoio spezzino, espulso contro la Reggiana per un intervento falloso su Girma e uscito dal campo in lacrime, ha affidato ai social un messaggio rivolto ai tifosi: “Chiedo scusa a tutti gli spezzini, la squadra è stata enorme. Tornerò forte come non mai. Forza Spezia”. Un pensiero che ha subito raccolto il sostegno dei sostenitori bianchi in vista del delicato match del “Picco”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.