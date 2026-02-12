Spezia, scontro diretto avaro di emozioni: a Bari è solo 0-0

Gli aquilotti non sfondano al San Nicola, poche occasioni e cambi nella ripresa non incidono sull’equilibrio del match

Gara del San Nicola

Un punto che non cambia lo scenario. Lo Spezia impatta 0-0 a Bari e resta in una posizione di graduatoria complicata, anche alla luce dei risultati maturati nella serata precedente. Al San Nicola la squadra guidata da Donadoni produce poco in fase offensiva e si affida soprattutto agli interventi di Radunovic per evitare guai peggiori.

Donadoni modifica 6 elementi rispetto al pareggio contro l’Entella. Davanti a Radunovic agiscono Bonfanti, Hristov e Mateju. Sulle corsie laterali spazio a Vignali e Aurelio, con Bellemo, Romano e Comotto in mezzo al campo. In attacco Skjellerup affianca Artistico. In avvio restano fuori Ruggero, Sernicola, Adamo, Di Serio e Valoti.

Le prime occasioni arrivano tra l’11’ e il 12’. Hristov colpisce di testa ma Cerofolini respinge, sull’azione successiva Dorval trova la risposta di Radunovic. Al 22’ Bellemo calcia dal limite e il portiere pugliese devia in angolo. Al 34’ è Cuni a impegnare Radunovic, mentre al 36’ un traversone di Bonfanti non viene sfruttato da Skjellerup. Dopo 2’ di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Dopo 30 secondi Cavuoti prova il destro, Radunovic devia. Al 53’ l’estremo difensore aquilotto è decisivo anche sulla conclusione di Traore. Donadoni interviene con i primi cambi: fuori Bonfanti e Skjellerup, dentro Beruatto e Di Serio. Al 63’ Aurelio si inserisce con decisione ma la sua conclusione viene toccata da Cerofolini. Entrano poi Valoti e Sernicola al posto di Vignali e Bellemo.

Al 79’ Rao conclude sull’esterno della rete. All’82’ Romano calcia, con deviazione in angolo di Esteves. All’87’ Valoti impegna Cerofolini con un tiro rasoterra. Il Bari spreca nel finale con Pagano, che manda a lato. Ultimo cambio per Donadoni: Adamo rileva Comotto. Dopo 3’ di recupero il confronto termina 0-0 tra la formazione di Donadoni e quella di Longo. Per lo Spezia il calendario propone ora l’impegno contro il Frosinone, reduce dal successo di Avellino.

