Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Eraldo Pizzo
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Eraldo Pizzo, il più grande pallanuotista di tutti i tempi, campione olimpico a Roma 1960 e vincitore di tutti i trofei internazionali e nazionali, icona assoluta del mondo dello sport.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
