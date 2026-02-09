Genoa Open Grand Prix Ju Jitsu 2026: Trionfo Azzurro, 4 Genovesi sul Podio. Oro per Elio Moretti

Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Genoa Open International Grand Prix di Ju Jitsu, ospitata nella splendida cornice del Palasport di Genova. Tra i 300 atleti provenienti da 25 nazioni, brillano soprattutto i “padroni di casa”: Elio Moretti della Lino Team conquista l’oro nel Fighting System -56 kg, mentre Chiara Fiorelli si aggiudica l’argento nel Fighting System -63 kg. Sul podio anche Martina Porcile di Spazio Danza (argento nel Fighting System -52 kg) e Alessandro Cicala della Naica (argento nel Contact -56 kg). Un ulteriore motivo di orgoglio per la Lino Team è stata la presenza di Chika Costantini come Head Referee, coordinando gli arbitri internazionali nella disciplina del Fighting System.

Tra le vittorie internazionali da segnalare il successo dell’olandese Ruben Raghunath, numero uno mondiale nel Fighting -85 kg, e dell’austriaca Lisa Fuhrmann, plurimedagliata internazionale al debutto nella nuova categoria di peso. Il Kazakhstan si conferma protagonista nel Jiu Jitsu (lotta a terra), conquistando numerose medaglie d’oro e posizionandosi al secondo posto del medagliere con 7 ori, 10 argenti e 8 bronzi.

L’Italia domina il medagliere: 52 medaglie totali, di cui 18 d’oro, 15 d’argento e 19 di bronzo, a conferma dello stato di salute del movimento italiano nella disciplina. Alle spalle degli azzurri, il Kazakhstan e il Turkmenistan (7 ori e 18 medaglie complessive). Seguono i Paesi Bassi, quarti con 4 ori su 9 medaglie, e Israele, quinto con 2 ori su 2 medaglie conquistate.

Il torneo ha visto ottime prestazioni individuali anche da Austria, Ucraina, Spagna, Romania, Macedonia del Nord e Svezia, tutte con almeno un oro, mentre altre nazioni come Arabia Saudita, Norvegia, Belgio, Polonia, Francia, Kuwait, Danimarca e Germania si sono distinte per impegno e partecipazione.

Il Genoa Open, evento di apertura della stagione sportiva, ha offerto agli atleti l’occasione di testare la propria condizione in vista dei prossimi Europei di Creta 2026 e di altri importanti appuntamenti internazionali.

“Complimenti a Matteo Repetto e a tutta la Lino Team Ju Jitsu & Judo per l’organizzazione di un evento che, in soli tre anni, si è imposto tra le tappe mondiali del Ju Jitsu”, ha dichiarato il presidente della Federazione Internazionale JJIF, Panagiotis Theodoropoulos. Presenti anche il Direttore Generale Joachim Thumfart e il membro del board Christian Horvath, con delega alle attività Para e Inclusive, insieme a Michael Korn, presidente della European Union, e alla vicepresidente Dana Mortelmans.

“È stato un grande onore organizzare il Genoa Open, con rappresentanti da quattro continenti e partecipanti da paesi extraeuropei come Kazakhstan, Turkmenistan, Arabia Saudita, Colombia e Tunisia – ha commentato Matteo Repetto, direttore tecnico dell’evento. Con oltre 300 partecipanti, il torneo conferma il suo ruolo centrale nel panorama internazionale della JJIF. La città di Genova ha risposto con entusiasmo e partecipazione, dimostrando quanto il Jiu Jitsu sia conosciuto e amato qui.”

