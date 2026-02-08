Genoa-Napoli, le pagelle: non basta un super Marcandalli. Convincono Vasquez e Frendrup, disastro Cornet

BIJLOW 5,5:: non impeccabile sulle due reti subite, stenta a dare tranquillità. Sfortunato sul rigore trasformato da Hojlund.

MARCANDALLI 7: gioca con un'autorevolezza incredibile, riduce al minimo gli errori e accompagna con costanza le azioni offensive.

OSTIGARD 5,5: sul primo gol non è pronto sulla respinta di Bijlow, nel finale regala il corner al Napoli con un colpo di testa avventato.

VASQUEZ 6,5: prestazione di carattere e sostanza, salva su Gutierrez nella ripresa.

NORTON CUFFY 6: solite folate, ma anche tanta imprecisione. Prova il tiro senza successo alla fine del primo tempo.

FRENDRUP 6,5: qualche responsabilità nell'azione del primo gol, ma poi torna quello di un tempo ergendosi a protagonista del centrocampo.

MALINOVSKYI 6,5: freddo dal dischetto, sfiora la doppietta con un gran tiro. Poco reattivo sull'1-2 di MC Tominay.

(MASINI 5,5): non apporta la solita sostanza. Fatica a prendere le misure.

ELLERTSSON 6: solito soldatino, anche se sulla fascia appare più a suo agio.

MARTIN 5,5: non sta attraversando un grande momento di forma. Anche i calci piazzati e i cross hanno un esito meno convincente.

(MESSIAS 5,5): qualche giocata, ma passa abbastanza inosservato.

VITINHA 6,5: si procura il rigore dopo Quaranta secondi, e tiene sempre in allarme la retroguardia avversaria.

(CORNET 4): ennesimo errore capitale della stagione. Non è sereno

COLOMBO 6,5: raggiunge il record personale di realizzazioni in serie A confermandosi freddo e concreto. Tanto lavoro sporco.

(EKUBAN 6,5): pronti via, e fa espellere Juan Jesus.

