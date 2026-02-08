Genoa-Napoli, le pagelle: non basta un super Marcandalli. Convincono Vasquez e Frendrup, disastro Cornet
di Claudio Baffico
BIJLOW 5,5:: non impeccabile sulle due reti subite, stenta a dare tranquillità. Sfortunato sul rigore trasformato da Hojlund.
MARCANDALLI 7: gioca con un'autorevolezza incredibile, riduce al minimo gli errori e accompagna con costanza le azioni offensive.
OSTIGARD 5,5: sul primo gol non è pronto sulla respinta di Bijlow, nel finale regala il corner al Napoli con un colpo di testa avventato.
VASQUEZ 6,5: prestazione di carattere e sostanza, salva su Gutierrez nella ripresa.
NORTON CUFFY 6: solite folate, ma anche tanta imprecisione. Prova il tiro senza successo alla fine del primo tempo.
FRENDRUP 6,5: qualche responsabilità nell'azione del primo gol, ma poi torna quello di un tempo ergendosi a protagonista del centrocampo.
MALINOVSKYI 6,5: freddo dal dischetto, sfiora la doppietta con un gran tiro. Poco reattivo sull'1-2 di MC Tominay.
(MASINI 5,5): non apporta la solita sostanza. Fatica a prendere le misure.
ELLERTSSON 6: solito soldatino, anche se sulla fascia appare più a suo agio.
MARTIN 5,5: non sta attraversando un grande momento di forma. Anche i calci piazzati e i cross hanno un esito meno convincente.
(MESSIAS 5,5): qualche giocata, ma passa abbastanza inosservato.
VITINHA 6,5: si procura il rigore dopo Quaranta secondi, e tiene sempre in allarme la retroguardia avversaria.
(CORNET 4): ennesimo errore capitale della stagione. Non è sereno
COLOMBO 6,5: raggiunge il record personale di realizzazioni in serie A confermandosi freddo e concreto. Tanto lavoro sporco.
(EKUBAN 6,5): pronti via, e fa espellere Juan Jesus.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa Open Grand Prix Ju Jitsu 2026: Trionfo Azzurro, 4 Genovesi sul Podio. Oro per Elio Moretti
09/02/2026
di Redazione
Pallanuoto. Pro Recco da favola, la Coppa Italia è tua! K.O. un generoso Savona
09/02/2026
di Claudio Baffico
Modena - Sampdoria, le pagelle: Brunori e Begic, i gol fanno la differenza, conferma Di Pardo, rimandato Pierini
07/02/2026
di Claudio Baffico
Genoa, De Rossi: "Non so più che sport sto allenando. Questo calcio non è più il mio"
07/02/2026
di Claudio Baffico