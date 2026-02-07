Modena - Sampdoria, le pagelle: Brunori e Begic, i gol fanno la differenza, conferma Di Pardo, rimandato Pierini
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6,5: compie due ottimi interventi che tengono in vita la Samp nel primo tempo, anche se in uscita palesa ancora qualche lacuna.
HADZIKADUNIC 6: anche nei momenti di maggiori difficoltà non naufraga e riesce a mettere più di una pezza. Nel secondo tempo più propenso a spingere.
ABDILGAARD 5,5: la sua partita inizia già in affanno, appare più approssimativo del solito, e ha bisogno quasi di un tempo per prendere le misure a De Luca.
VITI 6: non riesce a prendere in mano la difesa, come ci si sarebbe aspettato, Massolin lo impegna a più riprese. Esce alla distanza.
(RICCIO) SV
DI PARDO 6,5: motorino propulsore che convince in entrambe le fasi. Ha la capacità di leggere in anticipo le giocate degli avversari, e risulta provvidenziale in almeno un paio di chiusure.
RICCI 6: dal suo piede nascono aperture interessanti, e fino al rientro di Esposito può garantire il fosforo necessario alla squadra.
CONTI 6: ha il merito di provare il tiro nel primo tempo, anche se con risultati modesti. A volte sbaglia la scelta nell'ultimo passaggio.
(BARAK 5,5): non porta granché alla qualità del gioco. Rischia il patatrac in pieno recupero.
CICCONI 5,5: Zani macchia nel primo tempo crossa troppe volte indisturbato. Spinge meno rispetto alla gara con lo Spezia.
PIERINI 5,5: bersagliato di falli, non ha mai lo spazio sufficiente per inventare qualcosa, anche se il tocco di palla è di gran livello.
(PAFUNDI SV):
CHERUBINI 6: macchia una buona prestazione con qualche errore fatale quando la Sampdoria sarebbe potuta arrivare al tiro.
(BEGIC 7): solo la fattura e l'importanza del gol meritano un voto eccellente. Fino a quel momento poco incisivo.
BRUNORI 7: vale lo stesso discorso riferito a Begic. Non convince, ma la rete da applausi cambia il giudizio.
(SOLERI 5,5): da rivedere, con il Modena però non si distingue per spunti degni di nota.
