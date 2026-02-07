Sport

Modena - Sampdoria, le pagelle: Brunori e Begic, i gol fanno la differenza, conferma Di Pardo, rimandato Pierini

di Claudio Baffico

1 min, 32 sec
MARTINELLI 6,5: compie due ottimi interventi che tengono in vita la Samp nel primo tempo, anche se in uscita palesa ancora qualche lacuna.

HADZIKADUNIC 6: anche nei momenti di maggiori difficoltà non naufraga e riesce a mettere più di una pezza. Nel secondo tempo più propenso a spingere.

ABDILGAARD 5,5: la sua partita inizia già in affanno, appare più approssimativo del solito, e ha bisogno quasi di un tempo per prendere le misure a De Luca.

VITI 6: non riesce a prendere in mano la difesa, come ci si sarebbe aspettato, Massolin lo impegna a più riprese. Esce alla distanza.

(RICCIO) SV

DI PARDO 6,5: motorino propulsore che convince in entrambe le fasi. Ha la capacità di leggere in anticipo le giocate degli avversari, e risulta provvidenziale in almeno un paio di chiusure.

RICCI 6: dal suo piede nascono aperture interessanti, e fino al rientro di Esposito può garantire il fosforo necessario alla squadra.

CONTI 6: ha il merito di provare il tiro nel primo tempo, anche se con risultati modesti. A volte sbaglia la scelta nell'ultimo passaggio.

(BARAK 5,5): non porta granché alla qualità del gioco. Rischia il patatrac in pieno recupero.

CICCONI 5,5: Zani macchia nel primo tempo crossa troppe volte indisturbato. Spinge meno rispetto alla gara con lo Spezia.

PIERINI 5,5: bersagliato di falli, non ha mai lo spazio sufficiente per inventare qualcosa, anche se il tocco di palla è di gran livello.

(PAFUNDI SV):

CHERUBINI 6: macchia una buona prestazione con qualche errore fatale quando la Sampdoria sarebbe potuta arrivare al tiro.

(BEGIC 7): solo la fattura e l'importanza del gol meritano un voto eccellente. Fino a quel momento poco incisivo.

BRUNORI 7: vale lo stesso discorso riferito a Begic. Non convince, ma la rete da applausi cambia il giudizio.

(SOLERI 5,5): da rivedere, con il Modena però non si distingue per spunti degni di nota.

