Pallanuoto. Pro Recco da favola, la Coppa Italia è tua! K.O. un generoso Savona

La Pro Recco non tradisce il pronostico e alza al cielo la Coppa Italia Unipol per la 19ª volta. Alla piscina della Sciorba finisce 13-7 contro un Savona generoso ma costretto ad arrendersi allo strapotere dei biancocelesti, che conquistano il diciottesimo trofeo nelle ultime venti edizioni: un dominio interrotto soltanto dal Brescia e che continua a segnare un’epoca della pallanuoto italiana.

La squadra di Sukno mette subito le cose in chiaro, pur trovando inizialmente la resistenza degli uomini di Angelini, capaci di restare agganciati alla partita per un tempo (4-3, 8-4 all’intervallo lungo) anche limitando campioni del calibro di Di Fulvio e Granados. Ma appena il match entra nella sua fase centrale, la Pro Recco cambia marcia e prende il largo, amministrando con autorità fino al definitivo +6, lo stesso margine della finale di Coppa Italia 2025 disputata a Napoli.

A illuminare la serata sono le giocate e la profondità del roster recchelino: tripletta di Irving, solidità ed esperienza ovunque, e una gestione del ritmo impeccabile quando il risultato prende corpo e l’intensità inevitabilmente cala. Dall’altra parte Savona paga a caro prezzo una percentuale disastrosa in superiorità numerica (3 su 13), troppo poco per impensierire una corazzata di questo livello. Brilla comunque il grande ex Figlioli, autore di un poker che rende meno amaro il passivo.

Sugli scudi anche i portieri: Nicosia e Del Lungo, protagonisti di un curioso incrocio di destini dopo essersi alternati tra quei pali fino alla scorsa stagione. Il gol più spettacolare porta la firma di Francesco Condemi, che ruba palla in difesa e si invola in controfuga per l’11-5; pochi istanti dopo, a segno anche il fratello Andrea per Savona. Gara fisica, ricca di contatti duri ma sempre sotto controllo, con molti falli in attacco sanzionati dagli arbitri Petronilli e Schiavo.

A rendere ancora più solenne la serata, la presenza in tribuna del ct del Settebello Sandro Campagna e della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha poi preso parte alla cerimonia di premiazione: nessuno rovina la festa della Pro Recco, ancora una volta regina incontrastata.

Nella finale per il terzo posto, il Brescia travolge il Posillipo 16-6: quattro reti di Ferrero, tre di Del Basso e un successo mai in discussione.

La Coppa resta a Recco. E, ancora una volta, la sensazione è che per tutti gli altri il traguardo sia sempre lo stesso: inseguire.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.