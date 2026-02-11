Sampdoria, riecco Massimo Ienca. Sarà il nuovo segretario generale
di c.b.
Massimo Ienca torna alla Sampdoria. Sarà lui il nuovo segretario generale, dopo la separazione dal club blucerchiato maturata lo scorso giugno. Un trascorso di ben undici anni alla Samp per Ienca, con epoche tra di loro agli opposti, prima del mancato rinnovo del contratto la scorsa estate, come anticipato da Telenord. Ora riprende il proprio posto per riprendere il lavoro interrotto e rendere lo staff societario più solido e completo. Figura competente ed apprezzata, Ienca ha il vantaggio di conoscere già l'ambiente e parte dei tesserati, oltre all'entusiasmo per dimostrare ancora una volta le proprie qualità. Nato ad Alassio sessant'anni fa, il dg blucerchiato ha ricoperto vari ruoli prestigiosi in carriera, come quello nel C.O.L. (Comitato Organizzativo Locale) per Italia '90. Ora una nuova avventura, anzi la ripresa di quella che nel suo cuore non si è mai interrotta: la Sampdoria.
