Le pagelle di Sampdoria - Palermo: convince la nouvelle vague trascinata da Begic; la difesa sbanda, amnesie collettive
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6: sui gol non commette errori clamorosi, anche se legge le traiettorie un po' in ritardo. Deve migliorare nelle uscite.
HADZIKADUNIC 5,5: fino al gol del 3-2 è uno dei migliori, servendo anche il prezioso assist a Cherubini. Poi commette due leggerezze "pesanti" nell'economia del risultato.
ABDILGAARD 5: l'elemento più in difficoltà del reparto. Sfortunato in occasione dell'autogol, ma fatica a riscattarsi.
VITI 6: è sicuro, a volte troppo, ma si lascia scappare Palumbo sul cross pche porta al provvisorio 3-2.
DI PARDO 6: croce e delizia, consente a Begic di sbloccare il risultato, ma si lascia sorprendere da Ceccaroni nel finale.
CONTI 6: partita onesta, con qualche lampo e tanta concentrazione. Ha il merito di far ammonire Bani dopo pochi secondi.
(RICCI 6): conferma di attraversare un buon momento di forma e di poter rivelarsi molto utile alla causa.
HENDERSON 6: tiene in piedi il centrocampo con una prestazione tutta sostanza.
(BARAK 5,5): ingresso non all'altezza delle aspettative, perde due palloni sanguinosi al limite dell'area.
CICCONI 6: fornisce un costante impulso sulla sinistra, togliendo più di un grattacapo alla squadra.
BEGIC 7: il gol e molto altro. Arrivato in sordina, potrebbe rivelarsi l'acquisto più azzeccato del mercato di gennaio.
(CHERUBINI 6,5): entra bene, segnando anche il gol del 3-1. Sempre pericoloso, si abbassa troppo nel finale.
PIERINI 6,5: bagna con una rete il debutto al "Ferraris". Da quel momento il suo contributo alla causa aumenta notevolmente. Più opaco il primo tempo.
(RICCIO SV)
BRUNORI 6,5: decisamente più vivo contro la sua ex squadra, si vede annullare un gol e si trasforma in assistman in occasione del guizzo di Pierini.
(SOLERI 5,5): l'impegno non basta. Qualche leggerezza in disimpegno dà fiducia al forcing finale del Palermo.
