Spezia sconfitto 1-0 a Palermo, veleno in testa e coda: gol lampo di Segre dopo 11", palo di Artistico al 93'

Serata amara per lo Spezia, che esce sconfitto di misura dal Renzo Barbera di Palermo al termine di una gara segnata da un avvio shock. Bastano infatti 11 secondi ai rosanero per trovare il gol vittoria con Segre, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e a battere il portiere ligure quando la partita era appena iniziata. Al 93' Artistico colpisce il palo, con quello che sarebbe stato il pallone del pari: non era serata.

Il gol a freddo condiziona l’andamento del match, ma lo Spezia non si disunisce e prova gradualmente a riorganizzarsi. I bianchi cercano di prendere campo e costruiscono alcune occasioni interessanti, trovando però sulla loro strada un Joronen attento e reattivo, decisivo nel mantenere il vantaggio dei siciliani soprattutto nella prima frazione.

Nella ripresa il Palermo gestisce con maggiore sicurezza e va più volte vicino al raddoppio. Nel giro di pochi secondi arrivano due legni clamorosi: prima Le Douaron e poi Bani colpiscono il palo, salvando lo Spezia da un passivo più pesante. I liguri restano comunque in partita fino all’ultimo e nel recupero sfiorano il pareggio con Artistico, il cui tentativo si stampa sul palo, lasciando grande rammarico per un punto solo accarezzato.

Dal punto di vista della classifica, il successo consente al Palermo di rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice: i rosanero salgono a 37 punti, portandosi a -5 dal Frosinone capolista e a -4 dal Venezia, attualmente secondo. Situazione ben più complicata per lo Spezia, che resta impantanato in zona retrocessione a quota 17 punti, agganciato dal Bari.

