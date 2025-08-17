Sampdoria

Spezia - Sampdoria, sono 24 i convocati da mister Donati

di F.S.

17 sec

Lunedì sera si giocano i 32esimi di Coppa Italia

Spezia - Sampdoria, sono 24 i convocati da mister Donati
Gemacht.it

Primo impegno stagionale per Sampdoria e Spezia, lunedì allo stadio Picco si gioca per i 32esimi di Coppa Italia. Per i blucerchiati assenti Romagnoli, Altare e Venuti.

I convocati della Sampdoria: Ghidotti, Tantalocchi, Ravaglia; Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Vulikic; Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Girelli, Henderson, Ricci; Coda, Cuni, La Gumina, Narro, Pedrola, Sekulov

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: