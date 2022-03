Spezia, salvezza e beneficenza: i tifosi si mobilitano per sabato

di Redazione

Vola la prevendita per la sfida contro il Cagliari. I tifosi in corteo prima della gara. Thiago Motta con il dubbio Nzola fino all'ultimo

La Spezia ha colto in pieno la doppia opportunità. La sfida salvezza con il Cagliari, la possibilità di contribuire con una raccolta fondi (il biglietto sospeso, la metà dell'incasso in favore dell'Ucraina). Sono quasi seimila i biglietti già venduti. Come se non bastasse, i tifosi preparano il corteo di accompagnamento della squadra fino allo stadio. Giusto per dare un altro segnale.

Prezzi. Curva Ferrovia e Curva Piscina – intero: 15 €; ridotto 8-14 anni e donna: 8 €; over 65: 11 €; under 8: 1 € Gradinata – intero: 40 €; ridotto 8-14 anni e donna: 20 €; over 65: 30 €; under 8: 1 € Tribuna – settori centrali (A2 e B2) prezzo unico: 75 €; settori laterali (A1 e B1) prezzo unico: 50

Sul fronte campo, ancora dubbi per per M’Bala Nzola. Da valutare le sue condizioni fino all'ultimo. Rientrano Kiwior e Amian dalla squalifica, entrambi destinati a partire dal primo minuto, dovrebbero essere Agudelo e Ferrer ad uscire dal novero dei titolari. Scalpitano sia Kovalenko che Antiste, meno utilizzati nelle ultime settimane.