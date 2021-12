Spezia, Sala lavora ancora a parte: è in dubbio per la Roma

di Alessandro Gardella

L'esterno bianconero non è al meglio della condizione e verrà valutato nei prossimi giorni in vista della sfida di lunedì sera all'Olimpico

Dopo la rimonta subita nell'ultimo turno dal Sassuolo, con il 2-2 finale che ha lasciato inevitabilmente un po' di amaro in bocca, lo Spezia si prepara ad affrontare la Roma all'Olimpico lunedì sera. I bianconeri di Thiago Motta guarderanno con attenzione anche al derby di venerdì sera tra Genoa e Sampdoria, con il vantaggio in classifica sui rossoblù (attualmente al terz'ultimo posto) di due punti.

In vista della sfida di Roma, l'allenatore bianconero rischia di non avere a disposizione Jacopo Sala, che si è allenato a parte anche nella giornata di mercoledì e non è al meglio della condizione. Una possibile assenza importante di un calciatore che Thiago Motta sta valorizzando dopo le stagioni trascorse alla Sampdoria.