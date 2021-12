Spezia-Sassuolo finisce 2-2, aquilotti rimontati nel finale

di Marco Innocenti

La apre Manaj con un tap-in da due passi. Il raddoppio di Gyasi su una dormita collettiva della difesa neroverde poi l'uno-due di Raspadori

90'+5: Basta così: al Picco finisce 2-2

90': Ci saranno 5' di recupero

87': Escono anche Manaj e Maggiore, entrano Colley e Bastoni nello Spezia

80': Rovesciata di Berardi ben indirizzata verso la porta di Provedel, provvidenziale la deviazione di un difensore dello Spezia. Sul ribaltamento di fronte, occasione per Nzola che, d'esterno sinistro, trova la deviazione in angolo di Consigli

78': CHE GOAL PER RASPADORI!!! Il Sassuolo pareggia con una bellissima giocata di Raspadori che ubriaca di finte Hristov e poi fredda Provedel con una rasoiata a fil di palo

75': Esce Gyasi ed entra Hristov

65': LA RIAPRE IL SASSUOLO!!! Cross di Berardi, Defrel viene anticipato da Amian che però l'appoggia di testa per Raspadori, botta secca e palla in rete per il goal che riapre tutto

55': Goal di Scamacca che, col destro, incrocia bene sul secondo palo. Maresca però ferma tutto per il fuorigioco dell'attaccante neroverde, decisione poi confermata dal Var

53': Lopez crea scompiglio in area dello Spezia poi appoggia per Raspadori che, in girata e in precario equilibrio, riesce a indirizzare verso la porta ma la palla sfila di poco sul fondo

47': Dormita colossale della difesa del Sassuolo e Gyasi raddoppia!!! Bravo Nzola che da posizione molto defilata riesce comunque a servire il compagno a centro porta, Ayhan e Frattesi si fanno beffare, Mzola con la punta mette dentro dove Gyasi appoggia in fondo al sacco

46': Si riparte. Dionisi cambia subito: dentro Toljan e Raspadori, escono Muldur ed Henrique

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce qui il primo tempo

43': Ci saranno 2' di recupero

43': Ammonito Frattesi che stende Maggiore

39': Ancora Manaj vicinissimo al goal ma Consigli respinge la sua conclusione ravvicinata, dopo essersi liberato con una finta del difensore del Sassuolo

34': SPEZIA IN VANTAGGIO!!! Cross di Reca dalla sinistra, tap-in facile facile di Manaj che dal limite dell'area piccola non può fallire

30': Gran tiro di Scamacca che ci prova addirittura con la punta del piede, palla sulla traversa. Si salva lo Spezia

25': Ammonito Sala che trattiene Berardi

24': Nzola punta la porta del Sassuolo poi scarica col mancino, trovando la deviazione in angolo di Ayhan

15': Goal dello Spezia con Nzola che parte tutto solo, si allarga sulla sinistra e mette in mezzo per l'accorrente Kovalenko che, in scivolata, insacca nella porta rimasta sguarnita. Maresca però annulla per fuorigioco di partenza di Nzola ma si attende la conferma dal Var, che alla fine arriva. L'attaccante era in posizione irregolare

11': Occasione per il Sassuolo che va al tiro con Berardi dal dischetto del rigore, dopo l'assist al bacio di Defrel. Palla altissima sopra la traversa

4': Ammonito anche Maggiore

2': Subito un contatto sospetto al limite dell'area dello Spezia: Reca in scivolata su Frattesi. L'arbitro fischia il fallo, ammonisce Reca ma decide per la semplice punizione. L'intervento era fuori area. Arriva anche la conferma del Var. Batte la punizione Berardi che tira una staffilata, Provedel devia sulla traversa e poi la difesa libera

1': Si parte. Il primo pallone lo manovra il Sassuolo

PRIMO TEMPO:

Spezia a caccia di un successo che vorrebe dire moltissimo, sicuramente per il morale ma soprattutto per la classifica che vede le Aquile di Thiago Motta appena al di fuori della zona retrocessione ma comunque invischiate nei bassifondi. Di fronte, un Sassuolo rigenerato dalle ultime vittorie di prestigio.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca, Manaj, Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Scamacca, Defrel. Allenatore: Dionisi.