Spezia, Thiago Motta: "Fiducioso per quello che abbiamo saputo creare"

"Sono fiducioso per cosa siamo stati capaci di creare. Sono convinto che segneremo molto di più se continueremo ad attaccare l'area come ho visto fare a Maggiore, Kovalenko e Gyasi. A volte la palla entra, a volte no, ma è importante anche riuscire ad arrivare fino a lì". Così Thiago Motta dopo il 2-2 del suo Spezia con il Sassuolo, pari subito in rimonta.

"La squadra ha giocato con carattere - aggiunge il tecnico dello Spezia - il Sassuolo palleggia tantissimo, ama giocare dentro il campo e i miei sono stati, almeno per un periodo, bravi a non permetterglielo. Quando hanno iniziato a trovare questo tipo di gioco, abbiamo avuto più difficoltà".

Un punto che permette di muovere la classifica, che era ferma da tre turni. "Ci sono cose positive e cose che dobbiamo migliorare. Avendo finito in vantaggio il primo tempo e poi segnato all'inizio del secondo, sappiamo che in futuro dovremo essere capaci di portarla a casa. Però per me è un punto guadagnato, che ci tiene sulla nostra strada. Io penso positivo Certo, quando sei sul 2-0 si può e si deve gestire la partita. Ma avevamo di fronte una squadra forte che sa giocare a calcio, che ha battuto Juve, Milan e messo in difficoltà il Napoli".