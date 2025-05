Spezia: ripresa degli allenamenti in vista della semifinale di playoff del 21 maggio

Lo Spezia è tornato in campo per preparare la semifinale di andata del 21 maggio alle 20.30, in attesa di conoscere l’avversaria tra Catanzaro e Cesena, gara secca in programma sabato pomeriggio.

Rientri attesi – Il tecnico Luca D’Angelo potrebbe contare su tre pedine in più per la prima sfida delle semifinali. Gianluca Lapadula, fermato da una botta alla caviglia, è in via di recupero e punta a rientrare nel gruppo nei prossimi giorni. Discorso analogo per Giuseppe Aurelio e Filippo Bandinelli, quest’ultimo rimasto ai box per due giornate a causa di un sovraccarico muscolare. Tutti e tre hanno buone probabilità di essere convocati per l’andata.

Verso il ritorno – Più lunghi invece i tempi per il pieno recupero di Salvatore Esposito e Arkadiusz Reca. Il regista ha qualche chance in più di strappare una maglia da titolare nella gara di ritorno, mentre il laterale polacco è assente da sette partite e dovrebbe rientrare almeno tra i convocati, ma con una presenza più probabile in panchina.

Lavoro sul campo – Lo staff medico e tecnico valuterà giorno dopo giorno l’evoluzione delle condizioni dei singoli. La priorità è quella di arrivare alla doppia sfida di semifinale con una rosa quanto più possibile completa e pronta ad affrontare una sfida che vale l’intera stagione.

