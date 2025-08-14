Spezia, rebus Lapadula, Melissano: "L'attaccante è sul mercato, ma siamo aperti a ogni opzione"

“Al momento Lapadula è sul mercato, ma vedremo a fine sessione che succederà. Si sta riprendendo e per ora non ci sono novità. Nella rosa abbiamo quattro attaccanti, Di Serio, Artistico, Vlahovic e Soleri, e con il mister stiamo facendo valutazioni”: così il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano (nella foto), ha fatto il punto sulle strategie della società durante la presentazione di Comotto e Kouda, aprendo con un ringraziamento ai sostenitori.

Comotto – Sul centrocampista ex Milan, Melissano ha detto: “Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a crescere con serenità. Seguivo Christian da un po’ e durante la finale di Coppa Italia Primavera tra Cagliari e Milan l’ho incontrato e gli ho detto se aveva voglia di venire allo Spezia e magari guardarsi anche qualche partita in panchina. La sua risposta affermativa è stata subito convinta”.

Portieri – Il direttore sportivo ha fatto chiarezza per quanto riguarda il portiere: “E’ sempre stato un nostro obiettivo al di là del piccolo problema fisico occorso a Sarr. Crespi ci ha chiesto di andare a giocare e quindi in rosa vogliamo avere tre portieri più Leonardo della Primavera. Ci sono alcuni profili che stiamo seguendo ma l’obiettivo è non rovinare gli equilibri della rosa”.

Attaccanti – “Verde, Antonucci e Colak hanno rifiutato alcune proposte, le decisioni sono state prese un anno fa, non rientrano nei piani della squadra – ha precisato - Credo che sia loro interesse andare altrove e non passare sei mesi in tribuna”.

Pedine mancanti – Melissano ha concluso parlando del terzino sinistro: “Entro la fine del mercato arriverà: stiamo valutando diverse piste e speriamo che arrivi il giocatore desiderato”.

TAG

Spezia Calcio, Stefano Melissano, calciomercato Serie B, Lapadula, Kouda, Comotto, portiere Spezia, Serie B 2025

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.