Spezia, rebus Lapadula, Melissano: "L'attaccante è sul mercato, ma siamo aperti a ogni opzione"
di Francesca Balestri
Caccia a un portiere per completare il reparto, visto che Crespi ha chiesto di essere ceduto in prestito per poter giocare
“Al momento Lapadula è sul mercato, ma vedremo a fine sessione che succederà. Si sta riprendendo e per ora non ci sono novità. Nella rosa abbiamo quattro attaccanti, Di Serio, Artistico, Vlahovic e Soleri, e con il mister stiamo facendo valutazioni”: così il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano (nella foto), ha fatto il punto sulle strategie della società durante la presentazione di Comotto e Kouda, aprendo con un ringraziamento ai sostenitori.
Comotto – Sul centrocampista ex Milan, Melissano ha detto: “Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a crescere con serenità. Seguivo Christian da un po’ e durante la finale di Coppa Italia Primavera tra Cagliari e Milan l’ho incontrato e gli ho detto se aveva voglia di venire allo Spezia e magari guardarsi anche qualche partita in panchina. La sua risposta affermativa è stata subito convinta”.
Portieri – Il direttore sportivo ha fatto chiarezza per quanto riguarda il portiere: “E’ sempre stato un nostro obiettivo al di là del piccolo problema fisico occorso a Sarr. Crespi ci ha chiesto di andare a giocare e quindi in rosa vogliamo avere tre portieri più Leonardo della Primavera. Ci sono alcuni profili che stiamo seguendo ma l’obiettivo è non rovinare gli equilibri della rosa”.
Attaccanti – “Verde, Antonucci e Colak hanno rifiutato alcune proposte, le decisioni sono state prese un anno fa, non rientrano nei piani della squadra – ha precisato - Credo che sia loro interesse andare altrove e non passare sei mesi in tribuna”.
Pedine mancanti – Melissano ha concluso parlando del terzino sinistro: “Entro la fine del mercato arriverà: stiamo valutando diverse piste e speriamo che arrivi il giocatore desiderato”.
TAG
Spezia Calcio, Stefano Melissano, calciomercato Serie B, Lapadula, Kouda, Comotto, portiere Spezia, Serie B 2025
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Spezia, Kouda e Comotto in coro: “Pronti a dare tutto per la squadra, entusiasti di vestire la maglia bianca
13/08/2025
di Francesca Balestri
Tennis: AON Memorial Messina, in tabellone anche Darderi numero 34 del mondo
13/08/2025
di Redazione
Pallanuoto, Pro Recco in tour negli Stati Uniti: grandi sfide tra New York e Princeton
12/08/2025
di Simone Galdi
Spezia: abbonamenti a quota 6874, primato storico per il club, con la certezza Kouda
12/08/2025
di Francesca Balestri
'Scignoria!' porta bene: Pietro Napoli medaglia d’oro di jujiutsu in Cina
12/08/2025
di Gilberto Volpara