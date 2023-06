Spezia, quattro sedi possibili per lo spareggio salvezza con il Verona

Spezia e Verona si affronteranno domenica 11 giugno alle 20,45, nello spareggio in gara secca che vale la permanenza in serie A. La scelta della sede è questione di ore: "Abbiamo convocato un consiglio di Lega straordinario - dice il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini - per oggi pomeriggio. Abbiamo chiesto alle 20 squadre associate disponibilità per lo stadio, hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Valuteremo tutto con il Ministero dell'Interno e l'Osservatorio per la sicurezza".



Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in uno spareggio salvezza. Accadde alla fine del torneo di B 2006/2007, quando vigeva la regola della doppia gara con partita di ritorno in casa della meglio classificata. Lo Spezia di mister Soda vinse 2-1 al Picco il 15 giugno 2007 e sei giorni dopo strappò il vitale 0-0 al Bentegodi.



La regola dello spareggio in gara secca è stata reintrodotta proprio nella stagione in corso. Con la precedente formula degli scontri diretti, lo Spezia si sarebbe salvato, avendo vinto 2-1 all'andata a Verona e pareggiando 0-0 al ritorno al Picco. Comunque vada a finire, la quota salvezza sarà di 31 punti, la più bassa di sempre.



E' la terza volta che una squadra ligure in serie A si gioca la salvezza in uno spareggio secco. Il 7 giugno 1964 a San Siro, la Sampdoria superò 2-0 il Modena con le reti di Salvi e Barison. Andò male invece al Genoa il 10 giugno 1995 a Firenze, sconfitto dal Padova ai calci di rigore, dopo l'1-1 firmato da Vlaovic e da Skuhravy, oggi nostro commentatore, per gli errori dal dischetto di Marcolin e Galante.





L'ultimo spareggio salvezza in serie A, con la formula andata e ritorno, fu deciso dall'attuale tecnico del Genoa Alberto Gilardino, che giocava nel Parma: vittoria rossoblù al Tardini per 1-0 con rete di Tare, risultato ribaltato al Dall'Ara con il 2-0 ducale firmato da Cardone e dal futuro campione del mondo 2006.