Spezia, quattro aquilotti chiamati dalle rispettive Nazionali per le sfide di settembre

Lo Spezia porta ben quattro giocatori in Nazionale. Diego Mascardi, portiere degli aquilotti, è stato selezionato da Silvio Baldini per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini scenderanno in campo il 5 settembre allo stadio Alberto Picco contro il Montenegro e successivamente affronteranno la Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee.



Under 20 – Anche Pietro Candelari e Fellipe Jack, difensore approdato in Liguria nell’ultima giornata di mercato, sono stati convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Per loro doppio impegno amichevole: il 5 settembre a Chesterfield contro l’Inghilterra e il 9 settembre a Reutlingen contro la Germania.



Nazionale maggiore – Przemyslaw Wisniewski, invece, risponde alla chiamata del CT Jan Urban. Il difensore sarà impegnato il 4 settembre in Olanda e il 7 settembre in Polonia contro la Finlandia, incontri validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.



Assenza – Non parteciperà invece agli impegni con l’Under 19 Christian Comotto. Il centrocampista resta a Spezia dopo un fastidio muscolare accusato nella partita contro il Catanzaro.

