Spezia pronto all’esordio in Coppa Italia, con un Candela in più. D’Angelo: “Samp rivale dura, ma vogliamo vincere”
di Francesca Balestri
"Pronti a fare una grande gara. Mascardi già in grado di giocare da titolare”
Non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Lunedì c’è già una bella partita, la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e vogliamo fare passare il turno”: con queste parole Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, ha presentato l’impegno in programma al debutto ufficiale della nuova annata calcistica.
Condizione fisica – L’allenatore ha parlato dello stato della squadra dopo la preparazione estiva: “Negli ultimi anni è cambiata molto la preparazione. I ragazzi sono ad un discreto livello e anche se il focus è prima di campionato contro la Carrarese, già in Coppa Italia vogliamo dire la nostra”.
Avversari – La Sampdoria, reduce dalla salvezza conquistata ai play out contro la Salernitana, sarà la rivale del primo turno. D’Angelo ha analizzato il valore dei blucerchiati: “Affrontiamo una squadra composta da tanti giocatori forti. Non dobbiamo pensare a quello che è stato ma guardare avanti perché si azzera tutto”.
Rientro - Tra i volti nuovi – ma in realtà ben conosciuti – anche Antonio Candela (nella foto) ufficialmente tornato in maglia bianca dopo l’esperienza al Venezia e in Spagna. Per l’esterno spezzino, prodotto del vivaio aquilotto, si tratta di un ritorno “a casa”, con grande entusiasmo da parte del giocatore e dell’ambiente.
Mascardi – Spazio anche per un cenno a Mascardi, che finora si era sempre allenato senza scendere in campo: “Anche lui si allena da qualche anno con noi senza scendere mai in campo. Per me è pronto per prendere la maglia da titolare dello Spezia”.
Ritorni – Infine una battuta su Kouda, rientrato dal Parma: “Sono molto felice di riaverlo, è un giocatore forte e se sta bene può fare la differenza”.
