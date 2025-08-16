Spezia pronto all’esordio in Coppa Italia, con un Candela in più. D’Angelo: “Samp rivale dura, ma vogliamo vincere”

Non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Lunedì c’è già una bella partita, la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e vogliamo fare passare il turno”: con queste parole Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, ha presentato l’impegno in programma al debutto ufficiale della nuova annata calcistica.

Condizione fisica – L’allenatore ha parlato dello stato della squadra dopo la preparazione estiva: “Negli ultimi anni è cambiata molto la preparazione. I ragazzi sono ad un discreto livello e anche se il focus è prima di campionato contro la Carrarese, già in Coppa Italia vogliamo dire la nostra”.

Avversari – La Sampdoria, reduce dalla salvezza conquistata ai play out contro la Salernitana, sarà la rivale del primo turno. D’Angelo ha analizzato il valore dei blucerchiati: “Affrontiamo una squadra composta da tanti giocatori forti. Non dobbiamo pensare a quello che è stato ma guardare avanti perché si azzera tutto”.

Rientro - Tra i volti nuovi – ma in realtà ben conosciuti – anche Antonio Candela (nella foto) ufficialmente tornato in maglia bianca dopo l’esperienza al Venezia e in Spagna. Per l’esterno spezzino, prodotto del vivaio aquilotto, si tratta di un ritorno “a casa”, con grande entusiasmo da parte del giocatore e dell’ambiente.

Mascardi – Spazio anche per un cenno a Mascardi, che finora si era sempre allenato senza scendere in campo: “Anche lui si allena da qualche anno con noi senza scendere mai in campo. Per me è pronto per prendere la maglia da titolare dello Spezia”.

Ritorni – Infine una battuta su Kouda, rientrato dal Parma: “Sono molto felice di riaverlo, è un giocatore forte e se sta bene può fare la differenza”.

