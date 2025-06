Spezia: D'Angelo in bilico dopo la delusione playoff

Una volta archiviata l'amarezza per la sconfitta nella finale playoff di Serie B contro la Cremonese, lo Spezia si è subito rimesso in moto per gettare le basi della prossima stagione. La società ha deciso di ripartire da due figure centrali: Andrea Gazzoli e Stefano Melissano resteranno in carica anche nel 2025, con contratti diversi. Per il direttore generale si profila un accordo triennale, mentre per il direttore sportivo il rinnovo sarà di un anno.

Futuro in panchina – Il secondo nodo da sciogliere riguarda l'allenatore. Luca D'Angelo ha un contratto in vigore fino al 2027, ma il suo futuro verrà valutato nei prossimi giorni. Il tecnico si è preso del tempo per riflettere e metabolizzare l'esito della stagione chiusa a un passo dalla promozione.

Uscite certe – Alcuni cambiamenti nella rosa sono già certi: Pio Esposito farà ritorno all'Inter, mentre Kouda è già stato ceduto al Parma nel mercato di gennaio. A questi si aggiungeranno i giocatori in scadenza di contratto e quelli che rientreranno alla base dopo il prestito.

Possibili cessioni – Non sono escluse ulteriori partenze, con l'obiettivo di mantenere un equilibrio finanziario. Le cessioni dovrebbero essere contenute: due o al massimo tre. Tra i nomi più richiesti figurano Salvatore Esposito e Wisniewski, già seguiti durante la sessione invernale di mercato.

Scelte personali – D'Angelo, nel frattempo, si prenderà alcuni giorni di riposo per decidere se continuare il proprio percorso allo Spezia. Dopo una stagione e mezza intensa, con una salvezza sofferta e una rincorsa ai playoff condotta in silenzio ma con efficacia, sarà lui a valutare se proseguire o voltare pagina.

