Ancora presto per fare i conti, ma prosegue a buon ritmo la prevendita dei biglietti per il settore ospite dello stadio "Mapei" di Reggio Emilia, dove venerdì alle 18.45 lo Spezia affronterà il Sassuolo in una delle trasferte più brevi dell'anno. Le regole per l'ingresso sono le solite: biglietto, un documento di riconoscimento in corso di validità e Super Green Pass. I biglietti del settore ospiti (Tribuna Nord) costano 20 € online sul circuito Vivaticket.