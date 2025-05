Spezia, presentato il nuovo logo: un simbolo che unisce passato e futuro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

LA SPEZIA - Spezia Calcio ha ufficializzato il suo nuovo logo, un restyling che segna una nuova fase nella storia del club. Un progetto nato dalla collaborazione con i tifosi e con il supporto di Tub Design, che mira a dare una nuova identità visiva, capace di racchiudere i valori e la passione che da quasi 119 anni animano la tifoseria aquilotta. Questo logo, che entrerà in uso a partire dalla stagione 2025/2026, si ispira fortemente alle radici storiche del club, per poi proiettarsi verso il futuro.

Restyling - La scelta del nuovo simbolo nasce da un lungo percorso di condivisione e confronto con la comunità di tifosi. Un viaggio che ha visto il coinvolgimento diretto della tifoseria in tutte le fasi del processo creativo. I tifosi sono stati protagonisti fin dall'inizio, esprimendo le proprie opinioni attraverso un Form Online e partecipando ai Focus Group organizzati per definire le linee guida del nuovo logo. Infine, la votazione pubblica sul sito ufficiale ha sancito il logo vincente, simbolo della forte connessione tra la squadra e la sua città.

Caratteristiche - Il nuovo logo di Spezia Calcio riprende le lettere "S" e "C", simbolo tradizionale del club, disegnate in una tipografia che conserva il carattere storico ma con linee più moderne. Le lettere, che si intrecciano all’interno di un cerchio, sono racchiuse nello scudo utilizzato nel 1944, con una rivisitazione grafica che ne esalta la simmetria e l’armonia. Il tutto è accompagnato dal claim "Il futuro è nelle nostre radici", un messaggio che sottolinea l'importanza delle tradizioni del club per costruire il suo domani.

Tifosi - Il percorso di restyling è stato fondato sul concetto di appartenenza. Ogni dettaglio del nuovo logo racconta la storia del club e il legame profondo con la sua tifoseria. "Abbiamo guardato indietro per andare avanti, riscoprendo la nostra storia per disegnare il nostro futuro", afferma Emanuele Martera di Tub Design. Un processo che ha portato alla creazione di un logo che non è solo un nuovo simbolo, ma un vero e proprio ritorno alle radici della squadra e della sua comunità.

L'importanza storica – L’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli ha dichiarato: “ll percorso che abbiamo deciso di seguire per arrivare alla creazione di questo nuovo e definitivo logo, non era affatto scontato, né semplice, ma avevamo il desiderio di abbracciare i nostri tifosi e la nostra storia, pertanto lo abbiamo intrapreso con grande convinzione ed entusiasmo. Il logo di un Club rappresenta l'identità non solo di una squadra, ma di una comunità intera. Rappresenta una storia. Rappresenta l'orgoglio. Rappresenta le radici, il presente e il futuro. Rappresenta in poche parole una passione da tramandare di generazione in generazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi per l'eccezionale partecipazione dimostrata, Tub Design per l'ottimo lavoro svolto e tutte le persone che sono state le anime di questo lungo percorso all'insegna del dialogo e della condivisione, come mai si era visto fare in Italia a certi livelli”.

Nuove divise - Il vecchio logo sarà ancora utilizzato sulle maglie ufficiali fino al termine della stagione 2024/2025, mentre il nuovo logo farà il suo debutto ufficiale il 1° luglio 2025.

