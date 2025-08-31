Spezia, poche emozioni al Picco contro il Catanzaro: finisce 0-0

Lo Spezia conquista il primo punto stagionale pareggiando 0-0 contro il Catanzaro nella sfida disputata allo stadio Alberto Picco. La partita, valida per la seconda giornata di Serie B, si chiude senza reti e con poche emozioni.

Formazione – L’allenatore Luca D’Angelo ha dovuto ancora fare i conti con diverse assenze e ha confermato gran parte dell’undici visto contro la Carrarese. In attacco spazio ad Artistico insieme a Di Serio, mentre in mezzo al campo il giovane Candelari, classe 2005, ha affiancato Nagy ed Esposito. Sugli esterni Candela e Mateju, in difesa davanti a Mascardi il trio Wisniewski, Hristov e Cistana.

Primo tempo – Al 10’ ci prova lo Spezia con Candelari, ma la sua conclusione dal limite finisce alta. Un minuto dopo risponde il Catanzaro con un corner che porta al colpo di testa di Antonini, senza esito. La squadra ligure va vicina al vantaggio al 30’ con un destro dalla distanza di Esposito deviato e respinto in tuffo da Pigliacelli. Sul finale di frazione, Di Serio crea pericolo con una ripartenza, ma il suo tiro termina di poco a lato.

Ripresa – Dopo un avvio equilibrato, al 58’ si fa vedere Iemmello con un’iniziativa personale, ma l’azione si chiude in fuorigioco. Al 74’ fanno il loro esordio in maglia bianca Beruatto e Vlahovic al posto di Soleri Cistana, con lo Spezia subito vicino al vantaggio grazie a Soleri che non riesce a sfruttare un cross di Mateju. Occasioni anche per il Catanzaro con Di Chiara e Pontisso, ma Mascardi risponde presente. Nel finale Beruatto sfiora il gol con un sinistro respinto in angolo da Pigliacelli. Poi non succede altro e Rapuano dopo sei minuti di recupero fischia la fine.

Prossima gara – Lo Spezia tornerà in campo dopo la sosta affrontando in trasferta l’Empoli, reduce dalla sconfitta contro la Reggiana.

