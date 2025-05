Spezia, playoff, D’Angelo non cambia: “Con il Catanzaro vogliamo fare la nostra partita”

Lo Spezia si prepara alla delicata semifinale play off di Serie B contro il Catanzaro, in programma mercoledì alle 20.30 allo stadio Ceravolo. A due giorni dalla sfida, il tecnico Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa, trasmettendo serenità, concentrazione e fiducia nel gruppo: “Quando c’è in palio qualcosa di grande, dobbiamo farci trovare pronti”.

Condizioni fisiche – Notizie incoraggianti dall’infermeria: sia Aurelio che Elia saranno regolarmente a disposizione, con quest’ultimo già ristabilito dopo i crampi accusati contro il Cosenza. Fuori invece Salvatore Esposito. “Il resto della rosa è ok”, ha chiarito l’allenatore.

Mentalità – D’Angelo non ha alcuna intenzione di snaturare l’identità tattica dello Spezia: “Faremo la partita come sempre. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, quindi non vedo motivi per cambiare il nostro modo di giocare”.

Formazione Spezia – Il tecnico sulla scelta del partner di Esposito: “Stanno tutti bene, la decisione sarà presa in base alle caratteristiche della difesa avversaria. Pio ha fatto un ottimo campionato e vuole continuare così”.

Centrocampo – In mezzo, riflettori puntati su Kouda, il cui impiego dal primo minuto resta ancora in dubbio: “Vedremo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso. La formazione definitiva la deciderò il giorno prima”, ha spiegato D’Angelo, che si tiene più soluzioni aperte.

Precedenti stagionali – In regular season i confronti tra Spezia e Catanzaro sono stati equilibrati: “All’andata abbiamo vinto ma un pari sarebbe stato giusto, al ritorno abbiamo perso ma anche lì un punto non sarebbe stato rubato”, ha ricordato il tecnico.

Spirito e motivazioni – D’Angelo ha citato anche alcuni momenti chiave del campionato, come la vittoria a Cesena con un attaccante in porta: “Abbiamo scritto pagine importanti e ora siamo qui a giocarci qualcosa di bello, con grande orgoglio”.

Tifosi e trasferta – Il tecnico ha infine parlato del pubblico spezzino: “La distanza è tanta, lo sappiamo, ma dobbiamo fare una bella prestazione per noi, per la società e per chi ci seguirà anche da lontano”.

