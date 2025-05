Spezia, playoff con il Catanzaro: dubbi di formazione per D'Angelo, tifosi pronti a rendere il Picco una bolgia

Lo Spezia si prepara ad affrontare la semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro con due certezze: una formazione ancora da definire e un popolo pronto a sostenere la squadra fino all’ultimo respiro. A poche ore dalla gara d’andata e in vista del ritorno allo stadio "Alberto Picco", l’ambiente aquilotto si muove tra tensione tecnica e straordinario entusiasmo sugli spalti.





Formazione in bilico: D’Angelo aspetta fino all’ultimo - Il tecnico Luca D’Angelo sceglierà solo all’ultimo i suoi undici titolari per la sfida d’andata. Alcuni nodi sono ancora da sciogliere, soprattutto a centrocampo e in attacco. In regia sarà confermato Nagy, che prenderà il posto dell’infortunato Esposito (atteso per il match di ritorno). Al suo fianco si contendono una maglia Vignali e Bandinelli, quest’ultimo pronto a rientrare dopo due turni di stop. Sugli esterni, Elia e Aurelio vanno verso la conferma, ma l’allenamento odierno potrebbe sancire il ritorno tra i convocati di Reca, assente dalla gara contro il Brescia. Nessun cambio in difesa: Gori sarà protetto dal terzetto Wisniewski-Hristov-Mateju. In attacco, Pio Esposito (17 reti stagionali) è certo del posto, mentre Lapadula appare leggermente avanti su Di Serio per affiancarlo, ma la decisione definitiva verrà presa domani.





Il popolo aquilotto si mobilita: corteo e raduno per caricare la squadra - Mentre D’Angelo riflette sulle scelte tecniche, la Curva Ferrovia ha già deciso: in questi playoff, nessuno dovrà sentirsi solo. I tifosi dello Spezia si stanno organizzando per far sentire tutto il loro calore alla squadra in un doppio appuntamento. Sabato 24 maggio alle ore 16 il primo raduno si terrà al campo d’allenamento di Follo, con l’intento di trasmettere energia e grinta alla squadra alla vigilia del match decisivo. Domenica 25 maggio, invece, appuntamento alle 17:45 sotto l’NH Hotel: partirà da lì un corteo di scooter diretto allo stadio "Picco". Un’iniziativa che promette di trasformarsi in un fiume bianco, un vero e proprio serpentone visivo e sonoro che accompagnerà la squadra fino al campo. Per chi non sarà in scooter, è previsto un punto d'incontro alternativo all'incrocio con Viale Amendola, sempre allo stesso orario.





Un solo colore, un solo cuore - L’invito alla tifoseria è chiaro: tutti in bianco, per dare al “Picco” un colpo d’occhio compatto, simbolo di unità e passione. “Facciamo tremare le tribune” è lo slogan lanciato dalla curva, che ricorda anche chi non potrà esserci, come i diffidati: "Cantiamo anche per loro". Un gesto di appartenenza, che mostra quanto l’anima del tifo aquilotto vada oltre il campo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.