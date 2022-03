Spezia, Paita critica sulla candidatura della Sommovigo: "Mai stati interpellati"

di Redazione

Per il candidato del Centrosinistra strada in salita con Italia Viva: "Hanno fatto tutto da soli. La situazione è messa molto male". Possibili ripercussioni anche su Genova

Piera Sommovigo è il candidato per il Centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Manca ancora l'annuncio ufficiale, che arriverà nei prossimi giorni. Più difficile, a quanto pare di capire, che arrivì anche l'appoggio di Italia Viva. Abbiamo interpellato la deputata Raffaella Paita, che non usa giri di parole. "Siamo stati esclusi completamente, non siamo stati interpellati. La situazione è messa molto male". Non sembrano ampi i margini per la candidata per convincere il partito di Renzi ad allargare la sua coalizione. Dello schieramento in suo favore fanno parte Partito democratico, Movimento cinque stelle, Leali a Spezia, Articolo uno, Rifondazione comunista, Sinistra italiana e Linea condivisa. Nei prossimi giorni sono in programma incontri con i riformisti.

Resta da capire come la presa di posizione della Paita potrà avere ripercussioni anche sulle altre situazioni in atto nella nostra Regione, a cominciare ovviamente con la corsa a sindaco che è appena cominciata a Genova.

Nata alla Spezia 53 anni fa, Piera Sommovigo è avvocato amministrativista e si divide tra lo studio in città e quello di Genova. Dal 1994 al 2008 ha lavorato presso lo studio del professor Acquarone, che fu vice presidente della Camera dei deputati.