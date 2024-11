Il Senato approva il nuovo codice della Strada: pene più severe per guida pericolosa, alcol e monopattini

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla sicurezza stradale, introducendo importanti modifiche al Codice della Strada. Tra le novità spiccano pene più severe per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe, nuove regole per monopattini e biciclette, oltre a misure per proteggere utenti vulnerabili come motociclisti e ciclisti.

Modifiche al Codice – Il provvedimento interviene sul Codice della Strada (Titoli I, III e IV) e sulla regolamentazione extra-codice, in particolare sulla micromobilità. Una delega al Governo consentirà di aggiornare norme tecniche più rapidamente, semplificando il sistema normativo in materia di circolazione e motorizzazione.

Guida pericolosa – Chi guida in stato di ebbrezza subirà un drastico inasprimento delle sanzioni. Per i recidivi sarà obbligatorio installare un dispositivo alcolock sull'auto, che impedisce l'accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero. Previste anche revoca della patente e divieto assoluto di consumare alcolici per due o tre anni.

Droghe – Guidare sotto l’effetto di stupefacenti comporterà il ritiro immediato della patente. Gli accertamenti saranno più semplici, con procedure rafforzate per contrastare l’uso di sostanze.

Uso del cellulare – Multe fino a 1.400 euro e sospensione della patente da 15 a 90 giorni per chi usa il telefono alla guida, con pene più dure nei casi più gravi.

Disabili e parcheggi irregolari – Rafforzate le sanzioni per chi occupa posti riservati ai disabili o parcheggia in modo da ostacolare la viabilità. Anche i motorini saranno soggetti a multe per sosta irregolare, fino a 87 euro.

Micromobilità – Novità anche per i monopattini: saranno obbligatori casco, assicurazione e un contrassegno identificativo. Per i monopattini in sharing sarà vietata la circolazione nelle aree extraurbane.

Sicurezza per ciclisti e motociclisti – Gli utenti delle due ruote vengono classificati come "vulnerabili". Per le biciclette è stabilita una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri. Si promuove l’adozione di guardrail salva-motociclisti, per cui sono previsti incentivi agli Enti locali.

Autovelox e multe – Il disegno di legge include nuove norme per evitare che gli autovelox siano usati con finalità di cassa. Gli strumenti di controllo remoto dovranno essere omologati.

Auto familiari e neopatentati – I neopatentati potranno guidare auto familiari purché non superino i 75 kW/t, introducendo maggiore flessibilità per le famiglie.