Spezia ok: 2-0 al Viareggio nella penultima amichevole prima del derby di Coppa con la Sampdoria

Lo Spezia si impone 2-0 contro il Viareggio nella penultima amichevole precampionato, la prima giocata allo stadio Picco dopo il ritiro di Santa Cristina. Assenti Sarr, Cassata e Hristov per riposo precazionale, mentre Bandinelli è reduce da un intervento alla caviglia.



Primo tempo – Avvio subito favorevole ai padroni di casa: al 4’ Aurelio anticipa il diretto avversario e batte Nucci per l’1-0. Poco dopo, al 13’, Salvatore Esposito sfiora il raddoppio su punizione. Il Viareggio reagisce al 14’ con Pegollo, ma Mascardi respinge di piede. Lo Spezia torna a spingere: al 16’ Vlahovic manda a lato d’esterno, al 22’ Artistico impegna il portiere ospite con un tiro deviato, e al 24’ Candelari costringe Nucci all’angolo. Il 2-0 arriva al 29’ con il colpo di testa vincente di Vlahovic, che poco dopo deve lasciare il campo per un problema fisico, sostituito da Giuseppe Di Serio. Nel finale di tempo Artistico sfiora il gol, mentre Mascardi si oppone a Galligani e Di Serio conclude fuori di poco.



Ripresa – Verde colpisce il palo in avvio, poi Morelli calcia a lato. Al 58’ Onofri mette un cross insidioso senza trovare compagni pronti alla deviazione. Il Viareggio risponde al 20’ della ripresa centrando a sua volta il palo, mentre nel finale Di Serio impegna la difesa avversaria guadagnando un corner. La seconda frazione scorre tra numerosi cambi e poche occasioni, fino al triplice fischio.



Prossimi impegni – Domenica lo Spezia affronterà il Sestri Levante alle 18.30 in un’amichevole che si terrà a porte chiuse, per via dell’esibizione delle Frecce Tricolori.



Mercato – Atteso nei prossimi giorni Kouda dal Parma con la formula del prestito secco: per lui si tratta di un ritorno a distanza di due mesi dalla finale play off persa dallo Spezia contro la Cremonese.

