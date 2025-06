Spezia, occhi su Camarda: il talento del Milan può affiancare Soleri nel nuovo attacco

Lo Spezia si muove in anticipo sul mercato e mette nel mirino Francesco Camarda, giovane punta del Milan che a breve rinnoverà con i rossoneri per poi essere ceduto in prestito. L’attaccante, che compirà 18 anni il prossimo 18 marzo, potrebbe diventare un rinforzo chiave per la formazione di Luca D’Angelo, che lo vedrebbe come titolare al fianco di Edoardo Soleri.



Esperienza in A – Camarda ha già calcato i campi della Serie A con 16 presenze nella prima squadra del Milan e ha maturato ulteriore minutaggio con la formazione Under 23, con cui ha collezionato 18 presenze e messo a segno 5 reti. Numeri che, nonostante la giovane età, lo rendono un profilo già rodato per la categoria.



Strategia tecnica – Nel progetto tattico di D’Angelo, Camarda sarebbe schierato come prima punta, ruolo in cui affiancherebbe Soleri. L’idea è quella di costruire un tandem offensivo complementare, con Gianluca Lapadula nel ruolo di prima alternativa.



Prospettiva – In caso di fumata bianca, lo Spezia porterebbe a casa un attaccante più giovane di tre anni rispetto a Pio Esposito (classe 2008) ma con un curriculum già più ricco in termini di esperienza ai massimi livelli. Un dettaglio che può fare la differenza nel contesto di una stagione in cui l’obiettivo sarà dare continuità alla crescita e tornare a competere per posizioni di vertice.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.